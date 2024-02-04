Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Пензенской области по факту избиения 19-летнего сироты Криминал

Пенза, 4 февраля 2024. PenzaNews. Следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту избиения 19-летнего сироты тремя жителями Сердобского района Пензенской области.

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«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации в сердобском межрайонном следственном отделе регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту совершения тремя жителями Сердобского района хулиганства группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По данным следствия, вечером 27 января 2024 года в кафе в селе Мещерское Сердобского района между 19-летним потерпевшим и тремя односельчанами в возрасте 19, 33 и 43 лет произошел конфликт, в результате которого они, грубо нарушая общественный порядок, избили молодого человека, причинив ему легкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия с участниками конфликта.