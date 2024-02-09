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В Пензе пожилая женщина передала более 1 млн. рублей незнакомцу, думая, что помогает невестке

11:34 | 09.02.2024 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. 85-летняя жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей, поверив позвонившему ей неизвестному, который сообщил, что по вине ее невестки в ДТП пострадал человек и для избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пожилая женщина передала более 1 млн. рублей незнакомцу, думая, что помогает невестке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка была напугана, поэтому последовала совету мошенника, [...] взяла свои сбережения и передала прибывшему к подъезду курьеру более 1 млн. рублей. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как пообщалась с родственниками и убедилась, что с женой ее сына все в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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