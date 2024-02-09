Житель Бековского района обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. 52-летний житель Бековского района Пензенской области обвиняется в причинении смерти знакомому.

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«По данным следствия, вечером 2 февраля в поселке Советском Бековского района обвиняемый распивал спиртное в компании приятеля и родственника. В ходе общения между обвиняемым и его знакомым произошел словесный конфликт, перешедший в драку. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками и металлическим бидоном по голове и телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что смерть 51-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от полученной травмы груди и живота.

«Житель Бековского района задержан, ему предъявлено обвинение, [...] вину он признал. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.