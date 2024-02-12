Уголовное дело возбуждено против жителя Городищенского района, который незаконно хранил дома порох Криминал

Пенза, 12 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Городищенского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Городищенского района 1984 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли три банки с сыпучим веществом. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является промышленно изготовленным взрывчатым веществом — порохом», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что раньше являлся владельцем оружия и занимался охотой, порох приобрел в магазине и с тех пор хранил его у себя дома.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.