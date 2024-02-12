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Житель Земетчинского района осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции

15:49 | 12.02.2024 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2024. PenzaNews. 41-летний житель Земетчинского района Пензенской области, который ранее уже был судим за неуплату алиментов и угрозу убийством матери, по совокупности преступлений получил 1 год 7 месяцев колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Житель Земетчинского района осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в июле 2023 года сотрудники полиции приехали к месту жительства мужчины для проверки поступившего сообщения о его противоправных действиях и предложили ему проехать в отдел для дачи объяснений.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения сельчанин начал выражаться нецензурной бранью, кричать, [...] обеими руками схватил сотрудника полиции за форменную одежу и с силой оттолкнул от себя, отчего оба упали на землю. Злоумышленник ударил полицейского локтем руки в область правого глаза. Подсудимый вину признал и пояснил, что находился в сильной степени опьянения и оказал сопротивление сотрудникам полиции, так как не хотел ехать в отдел полиции и быть подвергнутым административному аресту. [...] С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, отбывавшего на момент вынесения приговора наказание за угрозу убийством матери, суд первой инстанции назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что осужденный подал на приговор апелляционную жалобу, выразив несогласие со строгостью назначенного наказания, однако суд в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения.

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