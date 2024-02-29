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В Пензе в суд направлено уголовное дело о незаконном производстве и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий

09:41 | 29.02.2024 | Криминал

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Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Нижегородской области, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В Пензе в суд направлено уголовное дело о незаконном производстве и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, не позднее 5 января 2023 года мужчина в целях обогащения разработал преступный план по незаконному производству сигарет и их дальнейшей продаже на территории Пензы. Обладавший специальными познаниями в настройке оборудования по производству табачной продукции злоумышленник в январе 2023 года арендовал такое оборудование у своего знакомого, неосведомленного о его преступных намерениях, и установил его в арендованном нежилом помещении на территории Октябрьского района Пензы. Он также приобрел у неустановленных следствием лиц вещество, содержащее [...] табак, и иные предметы, необходимые для производства табачной продукции, в том числе марки, схожие по внешнему виду со специальными марками для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации. Находясь в Дзержинске Нижегородской области, злоумышленник привлек для работы на производстве сигарет в Пензе девять иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что в период с 5 января по 11 апреля 2023 года мужчина незаконно произвел 69 тыс. пачек табачных изделий (более 1,3 млн. сигарет), немаркированных специальными (акцизными) марками, и более 2,9 млн. неупакованных в потребительскую тару сигарет общей стоимостью более 15 млн. рублей, которые хранил в арендованном помещении с целью последующего незаконного ввода в гражданский оборот.

«Незаконная табачная продукция в апреле 2023 года была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов региона. Обвиняемый вину признал, написал явку с повинной», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы.

«Материалы уголовного дела по факту организации незаконной миграции выделены в отдельное производство», — уточнила Светлана Артамонова.

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