Житель Колышлейского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области 1985 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ходе застолья заявительница стала упрекать мужа в небольшой зарплате. Она сообщила супругу, что денег, которые он зарабатывает, не хватает для желаемого уровня финансового благополучия семьи. Мужчине не понравилось высказывание его жены. На этой почве между ними возник конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил заявительницу за шею и начал ее душить, угрожая убийством. Женщина вырвалась из рук злоумышленника и, не успев надеть обувь, убежала к соседям. После этого она обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.