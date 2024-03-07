В Пензе в отношении сотрудника дорожно-строительной организации возбуждено дело о коммерческом подкупе Криминал

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Следователи при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении сотрудника одной из дорожно-строительных организаций.

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«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ. [...] По данным следствия, в марте 2024 года начальник отдела материально-технического снабжения общества с ограниченной ответственностью получил 1 млн. рублей от представителя другой организации за заключение договоров поставок в рамках исполнения государственного контракта по строительству объекта дорожно-строительной организацией», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления коррупционного характера и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.