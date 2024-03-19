В Пензе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с четырьмя пострадавшими Криминал

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя, который весной 2023 года, управляя автомобилем «Volkswagen Polo», допустил столкновение с автомашиной «Lada Kalina», в результате чего пострадали четыре человека.

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«По версии следствия, вечером 5 апреля 2023 года пензенец на автомобиле марки «Volkswagen Polo», принадлежащем его знакомой, подрабатывал перевозкой пассажиров и следовал по улице Новоселов города Пензы со стороны улицы Районной в направлении улицы Рамеева. В пути следования он получил на мобильное приложение своего сотового телефона заказ забрать пассажиров от дома №122 по улице Новоселов, который находился в противоположном направлении движения. Водитель решил развернуть автомобиль у ближайшей остановки общественного транспорта. С этой целью он остановился в заездном кармане, пропустил двигавшийся во встречном направлении транспорт и начал разворот», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина не убедился в безопасности маневра, нарушил запрет на разворот в местах остановок общественного транспорта, не подал сигнал световым указателем левого поворота и не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Lada Kalina», с которым в итоге иномарка столкнулась при выезде на середину проезжей части.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру [автомашины] «Lada Kalina» были причинены многочисленные телесные повреждения, квалифицирующиеся в совокупности как тяжкий вред здоровью. Вред здоровью меньшей степени тяжести был причинен и трем другим ее пассажирам. Вызванная очевидцами ДТП бригада скорой помощи госпитализировала всех пострадавших в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Обвиняемый вину признал, возместил потерпевшему ущерб в размере 300 тыс. рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», — сказано в пресс-релизе.