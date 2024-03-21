В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о государственной измене
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Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» возбуждено в отношении жителя Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.
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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1986 года рождения. [...] Установлено, что злоумышленник посредством своего личного мобильного телефона инициативно установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и в процессе общения выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности Российской Федерации. Для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.
В тексте указано также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на минувшей неделе Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 57-летнему мужчине, который был задержан по делу о госизмене.
По данным УФСБ России по Пензенской области, в течение 2023 года он неоднократно собирал и через мессенджер Telegram передавал представителям Вооруженных сил Украины сведения о предприятии оборонно-промышленного комплекса, выполняющем гособоронзаказ.