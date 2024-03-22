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Суд арестовал до 19 мая жителя Пензенской области по делу о госизмене

16:11 | 22.03.2024 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя Пензенской области, который был задержан по подозрению в госизмене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной системы региона.

Суд арестовал до 19 мая жителя Пензенской области по делу о госизмене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня Ленинским районным судом города Пензы избрана мера пресечения жителю Пензенской области 1986 года рождения, задержанному по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 19 мая 2024 года», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что постановление не вступило в законную силу.

По информации пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, мужчина инициативно установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и выразил готовность оказывать помощь против безопасности РФ. Для подтверждения своих намерений он сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

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