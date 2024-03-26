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Житель Засечного стал жертвой мошенничества при покупке велосипеда

10:14 | 26.03.2024 | Криминал

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. 39-летний житель села Засечного Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке велосипеда по объявлению в интернете.

Житель Засечного стал жертвой мошенничества при покупке велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина договорился с продавцом о сделке, затем перешел по отправленной ему ссылке для оплаты, после чего ввел реквизиты своей банковской карты.

«После всех финансовых операций мужчина обнаружил списание с банковской карты более 40 тыс. рублей. Продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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