В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе Криминал

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Бывший председатель правления одного из ТСЖ в Пензе подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело возбуждено на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

«По данным следствия, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года председатель [...] получала незаконные денежные вознаграждения от представителя индивидуального предпринимателя, выполнявшего ремонтные работы, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. В общей сложности подозреваемая незаконно получила 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.