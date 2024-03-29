Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Первомайского районного суда Пензы о продлении на три месяца срока содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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«29 марта 2024 года Пензенский областной суд оставил без изменения постановление судьи Первомайского районного суда города Пензы, которым Хисамовой Рамиле срок содержания под стражей продлен на три месяца со дня поступления уголовного дела в Первомайский районный суд города Пензы, то есть по 27 мая 2024 года включительно. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

В нем добавляется, что постановление вступило в законную силу.

27 марта Первомайский районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела.

Агентство ТАСС сообщило, что в ходе заседания Рамиля Искандер признала вину в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в значительном и особо крупном размерах.

«Вину признаю, глубоко раскаиваюсь», — сказала 46-летняя актриса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В начале марта 2024 года стало известно, что прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение в отношении Рамили Искандер и еще двух человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.