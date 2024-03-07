Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Рамили Искандер по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Рамили Искандер (Хисамовой) и еще двух человек по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

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«Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы Рамили Хисамовой, жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем указано, что, по версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Рамиля Искандер договорилась со своим знакомым в Пензе о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории города и привлечении к участию в наркоторговле других лиц, злоумышленник в тот же день привлек двух знакомых.

«На следующий день Хисамова незаконно приобрела у неустановленных лиц партию наркотических средств и психотропных веществ массой более 2,6 кг, перевезла на своем автомобиле к месту жительства, расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 граммов передала соучастнику для сбыта на территории Пензы через интернет-магазин. Оставшуюся часть наркотиков она продолжила хранить по месту своего жительства и в автомобиле. 9 января 2023 года участник преступной группы перевез партию наркотических средств в Пензу и передал Шалеву и Холькину. 15 февраля 2023 года один из обвиняемых организовал тайник с наркотиком и разместил его описание и адрес на витрине интернет-магазина для дальнейшего незаконного сбыта. Довести до завершения преступный умысел злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе осмотра места происшествия, обысков по месту жительства в Москве и Пензе, а также из транспортных средств», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

«Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время она находится под стражей.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.