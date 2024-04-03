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Жительница Пензы получила условный срок за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции

09:18 | 03.04.2024 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 50-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Жительница Пензы получила условный срок за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 21 декабря 2023 года в одном из кафе города Пензы произошел конфликт. По сообщению о совершении противоправных действий сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Осужденная, не желая давать объяснения по сообщениям об угрозе убийством и умышленном повреждении имущества, в присутствии гражданских лиц оскорбила следователя отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе, затем нанесла ей один удар рукой по лицу и ногой по телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что противоправные действия были пресечены правоохранителями.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний женщина признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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