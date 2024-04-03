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В Пензе пенсионерка передала 250 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает жене сына

10:43 | 03.04.2024 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. 68-летняя жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос жены ее сына, сообщила, что стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пенсионерка передала 250 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает жене сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившей. Женщина взяла все свои сбережения в размере 250 тыс. рублей и передала курьеру», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что, отдав деньги, пенсионерка связалась с супругой сына и поняла, что стала жертвой мошенничества.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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