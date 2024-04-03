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Житель Белинского района после застолья украл у своего соседа более 28 тыс. рублей

11:29 | 03.04.2024 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области украл у своего соседа, который пригласил его отпраздновать успешную продажу сельхозживотных, более 28 тыс. рублей.

Житель Белинского района после застолья украл у своего соседа более 28 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился потерпевший и пояснил, что накануне распивал спиртные напитки с соседом, после чего уснул, а, проснувшись, обнаружил пропажу денег, вырученных от продажи сельскохозяйственных животных.

«Сотрудниками полиции был установлен 43-летний местный житель, причастный к совершению данного преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что заметил, где заявитель хранит свои сбережения. Сосед воспользовался тем, что хозяин дома крепко спит, и похитил хранившиеся в шкафу сбережения. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на алкоголь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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