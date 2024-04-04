12:27:35 Четверг, 4 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

09:20 | 04.04.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 26-летнего жителя Пензы, который предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Лозицкой города Пензы. Молодой человек предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, в январе 2024 года заказал водительское удостоверение в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Читайте также
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла Прокурор Сердобского района проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка
В Пензе прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна Житель Белинского района после застолья украл у своего соседа более 28 тыс. рублей
В Пензе мужчина после застолья украл из автомобиля приятеля перфоратор и лазерный уровень В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама