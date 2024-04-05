В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в котловане канализационного коллектора Криминал

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Пензе по факту гибели мужчины в котловане канализационного коллектора.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в период с 29 по 30 марта 2024 года на улице Серпуховской в городе Пензе 52-летний мужчина упал в котлован канализационного коллектора глубиной не менее двух метров, наполненный технической жидкостью, в результате чего скончался от механической асфиксии при утоплении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе первоначальных следственных действий установлено, что работники компании, осуществлявшие земляные работы, не обеспечили надлежащую установку защитных ограждений, вследствие чего потерпевший упал в котлован и утонул.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.