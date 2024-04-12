В Пензенском районе мужчина приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима за преступление сексуального характера Криминал

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима назначено ранее судимому за убийство и разбой 47-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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«Следствием и судом установлено, что ночью 17 августа 2023 года в селе Засечном Пензенского района осужденный пытался совершить в отношении ранее незнакомой 28-летней девушки преступление сексуального характера, применяя насилие и высказывая в ее адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Преступный умысел не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшей удалось вырваться от него и убежать», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем напоминается, что личность мужчины, причастного к совершению преступления, была установлена благодаря эффективному взаимодействию следователей с сотрудниками УМВД, он был задержан в Городищенском районе, в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.