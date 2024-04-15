Житель Сердобского района поверил позвонившему ему «сотруднику силовых структур» и лишился более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1974 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что мошенники на его имя пытаются оформить кредит, лишился более 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников и самостоятельно получить кредит.

«Следуя инструкциям звонившего, сердобчанин в трех банках оформил кредиты. Затем, воспользовавшись банкоматом, он перечислил все деньги на банковские счета, предоставленные звонившим. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общий размер ущерба составил более 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».