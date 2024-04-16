Бывший главврач земетчинской районной больницы получил 8,5 лет колонии строгого режима по делу о взятках Криминал

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Суд в Пензенской области приговорил бывшего главного врача ГБУЗ «Земетчинская районная больница» Дмитрия Доброхотова к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн. рублей по делу о взятках.

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«В суде установлено, что с 15 августа по 12 сентября 2022 года главный врач больницы получил от предпринимателя взятку в размере 250 тыс. рублей и услуги имущественного характера в виде ремонтных работ в котельной по месту его жительства на сумму 88 тыс. рублей за подписание акта о приемке выполненных работ по заключенному учреждением здравоохранения контракту на капитальный ремонт здания детского и терапевтического отделений, по которому предприниматель выступал в качестве субподрядчика. Кроме того, летом 2022 года предприниматели предложили главному врачу больницы взятку в размере 1,5 млн. рублей за совершение действий в пользу взяткодателей: заключение медучреждением контракта на капитальный ремонт здания и дальнейшее беспрепятственное подписание акта о приемке выполненных работ по контракту», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после получения части взятки в размере 600 тыс. рублей 24 ноября 2022 года главный врач и один из взяткодателей были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему главному врачу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3,5 млн. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, одному из предпринимателей — в виде штрафа в размере 3 млн. 950 тыс. рублей. Осужденный к лишению свободы был взят под стражу в зале суда. Предмет взятки обращен в доход государства. Потраченные на ремонт котельной денежные средства конфискованы у получателя взятки. Сохранен арест на имущество осужденных. Уголовное преследование в отношении еще одного предпринимателя прекращено в связи с активным способствованием раскрытию преступлений и деятельным раскаянием, в отношении третьего — приостановлено», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор не вступил в законную силу.

Светлана Артамонова напомнила также, что ООО «Профессиональная строительная компания», фактический руководитель которого признан виновным по п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», в декабре 2022 года было оштрафовано на 10 млн. рублей по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».