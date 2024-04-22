Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство подростка в Пензе Криминал

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергея Родионова доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство 15-летнего подростка в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 21 апреля 2024 года на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Родионову С.В. представить доклад о ходе расследования», — добавляется в тексте.