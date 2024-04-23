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Завершено расследование дела в отношении сердобчанина, который обвиняется в организации приготовления к совершению убийства по найму

12:13 | 23.04.2024 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Сердобска в организации приготовления к совершению убийства по найму и нарушению неприкосновенности частной жизни, оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Завершено расследование дела в отношении сердобчанина, который обвиняется в организации приготовления к совершению убийства по найму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый решил организовать убийство супруга своей бывшей жены. С этой целью он приискал исполнителя и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. С этой целью фигурант передал фотографии мужчины, сведения об адресах возможного пребывания, используемых им абонентских номерах, месте работы и графике передвижения. «Исполнитель», действовавший в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тыс. рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве — еще 65 тыс. рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что 13 апреля 2023 года после передачи части вознаграждения мужчина был задержан.

«В ходе расследования уголовного дела выявлено еще одно противоправное деяние, совершенное им: в период с сентября 2018 года по декабрь 2020 года мужчина без согласия супруги производил видеозапись ее частной жизни», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в ходе предварительного следствия фигурант уголовного дела содержался под стражей.

«После вручения обвиняемому копии утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в тексте.

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