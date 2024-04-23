В Пензе суд отправил под домашний арест обвиняемого в покушении на убийство подростка Криминал

Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца избрана в отношении жителя Пензы 2006 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство подростка.

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«23 апреля 2024 года Ленинским районным судом Пензы избрана мера пресечения жителю Пензы 2006 года рождения, задержанному по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 21 июня 2024 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего было возбуждено в Пензе 21 апреля.

По данным следствия, на площади Ленина в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний был госпитализирован.