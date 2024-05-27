Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 годам исправительной колонии общего режима по делу о наркотиках.

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Как сообщает ТАСС, она признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере организованной группой.

Двое других фигурантов уголовного дела — Владимир Холькин и Ярослав Шалев — приговорены к 5,5 и 5 годам колонии строгого режима соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Рамиля Искандер была задержана 29 августа 2023 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В начале марта 2024 года стало известно, что прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение в отношении Рамили Искандер и еще двух человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Рамиля Искандер является заслуженной артисткой России. Снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.