В Пензе подросток обвиняется в мошенничестве в отношении пожилой женщины Криминал

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего подростка в совершении мошенничества в крупном размере в отношении пожилой женщины завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в конце января 2024 года 16-летний обвиняемый решил заработать денежные средства путем участия в мошеннических действиях. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресе потерпевшей, несовершеннолетний дважды приезжал на место жительство последней, где, согласно отведенной ему роли, получил от пожилой женщины денежные средства на общую сумму 640 тыс. рублей. Похищенные денежные средства он переводил на банковские счета соучастников, оставив себе 30 тыс. рублей за участие в преступной схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что 85-летняя пенсионерка, поверив телефонным мошенникам, пыталась с помощью денег спасти внучку от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

«В ходе следствия имущественный ущерб в сумме 400 тыс. рублей возмещен потерпевшей в добровольном порядке. В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество несовершеннолетнего наложен арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», — отмечается в тексте.