Жителя Бековского района будут судить за заведомо ложный донос Криминал

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. 32-летний житель Бековского района Пензенской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, ночью 17 апреля 2024 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения на улице Совхозной поселка Сахзавод Бековского района мужчина позвонил в службу «112» и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Toyota Corolla». Днем 18 апреля 2024 года он подтвердил прибывшему к его домовладению сотруднику полиции свое сообщение о преступлении и после предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос подписал протокол устного принятия заявления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было впоследствии установлено в ходе оперативно-следственных мероприятий, этот автомобиль 10 апреля текущего года мужчина продал своему знакомому.

«Вину обвиняемый признал и пояснил, что вечером 17 апреля 2024 года пришел к своему знакомому, которому продал транспортное средство, и попросил у него ключи от автомобиля, чтобы покататься. Новый владелец автомобиля отказал в его просьбе. Он обиделся и сообщил о якобы совершенном в его отношении преступлении», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд.