В Пензе полицейские ликвидировали наркопритон Криминал

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе ликвидировали наркопритон, который в своей квартире организовал 58-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что установлены личности граждан, посещавших данный притон, они привлечены к административной ответственности за потребление наркотиков.