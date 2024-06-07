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В Пензе полицейские ликвидировали наркопритон

10:09 | 07.06.2024 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе ликвидировали наркопритон, который в своей квартире организовал 58-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе полицейские ликвидировали наркопритон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что установлены личности граждан, посещавших данный притон, они привлечены к административной ответственности за потребление наркотиков.

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