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Звонок по объявлению об интимных услугах обошелся жителю Пензы почти в 300 тыс. рублей

09:04 | 15.07.2024 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы, позвонивший по объявлению об оказании интимных услуг, стал жертвой мошенничества и лишился почти 300 тыс. рублей.

Звонок по объявлению об интимных услугах обошелся жителю Пензы почти в 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением местный житель 1976 года рождения. Он пояснил, что решил воспользоваться услугами интимного характера. В сети интернет он нашел подходящее объявление и позвонил по указанному номеру. Ему ответила девушка, после разговора с которой он решил отказаться от услуги», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что через некоторое время пензенцу позвонил незнакомец, он заявил о якобы произошедшем после звонка собеседника сбое в системе, для устранения которого тот должен перевести деньги.

«Мужчина перечислил на указанный счет денежные средства. Затем под различными предлогами злоумышленник убедил осуществить еще несколько денежных переводов. [...] Общий размер ущерба составил почти 300 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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