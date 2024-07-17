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Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды

17:45 | 17.07.2024 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Заречного Пензенской области, который похитил более 2 тыс. рублей из аппарата по розливу воды.

Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 18-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый [...] рассказал, что путем повреждения терминала оплаты аппарата по розливу воды он похитил более 2 тыс. рублей. [...] Денежные средства он потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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