Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды Криминал

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Заречного Пензенской области, который похитил более 2 тыс. рублей из аппарата по розливу воды.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 18-летний местный житель, причастный к совершению преступления. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый [...] рассказал, что путем повреждения терминала оплаты аппарата по розливу воды он похитил более 2 тыс. рублей. [...] Денежные средства он потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».