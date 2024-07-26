Жительница Пензы после общения с новым знакомым лишилась более 2,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения лишилась более 2,3 млн. рублей после общения с мужчиной, с которым познакомилась на одном из сайтов в октябре 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В процессе общения собеседник предложил ей дополнительный заработок в виде торгов на бирже криптовалюты. Женщину данное предложение заинтересовало. Следуя инструкциям собеседника, она зарегистрировалась на специальной платформе, на которую перечисляла денежные средства. В течение четырех месяцев заявительница несколькими транзакциями перечислила более 2,3 млн. рублей. После неоднократных попыток вывести свои средства заявительница поняла, что стала жертвой обмана. Новый знакомый перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.