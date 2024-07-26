Житель Пензы подозревается в сбыте наркотика в помещении салона красоты Криминал

Пенза, 26 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Пензы по подозрению в сбыте наркотика в помещении салона красоты.

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«Данный гражданин, находясь в помещении салона красоты, сбыл гражданке сверток с веществом внутри и был задержан сотрудниками полиции. Полицейскими данный сверток был изъят и направлен для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством — марихуаной массой 1,25 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«По его словам, наркосодержащее растение он самостоятельно выращивал по месту жительства», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».