В Пензе нетрезвый водитель попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции Криминал

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения, который управлял автомобилем «Kia» в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Во время несения службы в Железнодорожном районе города Пензы сотрудниками Госавтоинспекции на улице Долгой был замечен автомобиль марки «Kia». Водитель данного автомобиля не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. В течение 30 минут водитель пытался скрыться от полицейских, неоднократно допускал нарушения правил дорожного движения, создавая на дороге аварийно-опасные ситуации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате преследования нарушитель был задержан.

«Освидетельствование гражданина на состояние алкогольного опьянения показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,8 мг/л», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», его автомобиль помещен на спецстоянку.