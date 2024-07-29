Житель Заречного приговорен к 7 годам колонии строгого режима Криминал

Заречный, 29 июля 2024. PenzaNews. 55-летний житель Заречного Пензенской области приговорен к 7 годам колонии строгого режима за кражу, угрозу убийством и покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что днем 15 апреля 2023 года мужчина находился на стажировке в магазине в качестве контролера торгового зала. В его кабинет уборщица принесла обнаруженный в магазине пакет с кошельком с денежными средствами в сумме 14,5 тыс. рублей. Через некоторое время в магазин вернулась покупательница, потерявшая кошелек. При попытке вернуть женщине кошелек выяснилось, что контролера в кабинете нет, денежные средства из лежавшего там кошелька пропали. В тот же день злоумышленник выкупил из ломбарда свою золотую цепочку, а также совершил два платежа в кассе игровой организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следующее преступление было совершено вечером 19 января 2024 года, когда мужчина напросился в гости к знакомым, где находились его бывшая супруга и несовершеннолетняя дочь.

«Когда женщина с ребенком отправились домой, он догнал их на лестничной площадке, схватил бывшую супругу за волосы и начал наносить ей удары руками по лицу и туловищу. Вышедшим на крики и попытавшимся заступиться за женщину двоим мужчинам злоумышленник пригрозил убийством, достав имевшийся у него раскладной нож. Затем он догнал убежавшую до первого этажа бывшую супругу и стал ее душить. Увидев приехавших сотрудников Росгвардии, злоумышленник сбежал», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что той же ночью бывшая супруга с подругой пришла в квартиру, в которой проживала со злоумышленником, чтобы забрать вещи для ночевки у знакомых.

«В квартире в состоянии алкогольного опьянения находился злоумышленник, который попытался сжечь вещи бывшей супруги и дочери. Женщины потушили пожар и открыли окна для проветривания. Агрессивный мужчина с ножом в руке стал преследовать бывшую супругу по квартире и, когда она выбежала на балкон, толкнул ее в открытое окно. В результате падения с 4 этажа женщине причинен тяжкий вред здоровью», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании зареченец признал свою вину.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в тексте.