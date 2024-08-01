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В Пензе мужчина поджег дом бывшей сожительницы

10:06 | 01.08.2024 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. 44-летний мужчина поджег дом бывшей сожительницы в Пензе, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина поджег дом бывшей сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, по словам мужчины, после расставания бывшая сожительница неоднократно просила покинуть ее дом, однако он не реагировал, тогда она съехала сама и сказала ему об этом.

«Затаив обиду, он облил дом керосином и поджег, причинив тем самым значительный ущерб на сумму почти 4 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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