В Пензе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в отношении пенсионерок Криминал

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Двое подростков предстанут перед судом в Пензе по обвинению в совершении мошенничества в отношении пенсионерок. Об этом говорится в сообшении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в конце января 2024 года в городе Пензе двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет решили заработать денежные средства путем участия в мошенничестве. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, обвиняемые приезжали на место жительство пожилых женщин. Согласно отведенной роли, один из них представлялся сотрудником полиции или помощником следователя, второй следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить о появлении третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемые получили от потерпевших денежные средства на общую сумму 1 млн. 270 тыс. рублей. Похищенные денежные средства подростки переводили на банковские счета соучастников, оставив себе 60 тыс. рублей за участие в преступной схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жертвами преступлений стали жительницы Пензы в возрасте от 80 до 85 лет, которым мошенники по телефону сообщали о якобы совершенных их родственницами ДТП и возможности решить вопрос об их непривлечении к уголовной ответственности.

«В ходе следствия имущественный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.