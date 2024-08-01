Жительница Пензы по совету мошенника оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет более 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет более 1,2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина сообщила, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он напугал ее тем, что мошенники на ее имя пытаются оформить кредит и похитить денежные средства. Собеседник убедил заявительницу оформить кредит самостоятельно, чтобы сохранить денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, женщина оформила несколько кредитов в банках якобы на покупку автомобиля и перечислила все денежные средства на предоставленный звонившим банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.