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Жительница Пензы по совету мошенника оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет более 1,2 млн. рублей

14:21 | 01.08.2024 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1979 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет более 1,2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы по совету мошенника оформила несколько кредитов и перевела на чужой счет более 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина сообщила, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он напугал ее тем, что мошенники на ее имя пытаются оформить кредит и похитить денежные средства. Собеседник убедил заявительницу оформить кредит самостоятельно, чтобы сохранить денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, женщина оформила несколько кредитов в банках якобы на покупку автомобиля и перечислила все денежные средства на предоставленный звонившим банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.

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