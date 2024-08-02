В Никольском районе пенсионерка использовала поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 2 августа 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Никольского района Пензенской области использовала поддельное водительское удостоверение.

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«Пенсионерка в помещении отдела полиции при оформлении дорожно-транспортного происшествия предъявила полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Полицейскими установлено, что данная гражданка ранее привлекалась к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, приобрела поддельный документ», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».