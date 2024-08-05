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В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

11:14 | 05.08.2024 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в ночное время на улице Белинского города Кузнецка. Полицейским молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что после неудачных попыток сдачи экзамена в автошколе он заказал водительское удостоверение в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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