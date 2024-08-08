16:49:58 Четверг, 8 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы, осужденный за убийство 17-летней девушки, проведет 8 лет в колонии строгого режима

13:05 | 08.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Приговор, которым 26-летний ранее неоднократно судимый житель Пензы признан виновным в убийстве 17-летней знакомой, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Пензы, осужденный за убийство 17-летней девушки, проведет 8 лет в колонии строгого режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 месяца 12 дней», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, как установлено при рассмотрении уголовного дела, вечером 10 октября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке пятого этажа у квартиры общей знакомой на улице Рахманинова, в ходе ссоры с несовершеннолетней девушкой с силой толкнул ее рукой в область груди, отчего она упала с высоты более 13 метров в проем между лестничных маршей на первый этаж.

«От полученных в результате падения травм девушка скончалась на месте происшествия», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчина признал вину частично, утверждая, что не желал наступления смерти девушки.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что злоумышленник ранее неоднократно угрожал девушке в переписке в социальной сети из-за ревности», — указано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, предлагая полностью оправдать своего подзащитного, однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, а жалобу адвоката — без удовлетворения.

Читайте также
В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами В селе Долгово установлена новая водонапорная башня
В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой Уравновешиватель стаканов центрифуги приобретен для пензенского центра крови
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама