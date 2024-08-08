Житель Пензы, осужденный за убийство 17-летней девушки, проведет 8 лет в колонии строгого режима Криминал

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Приговор, которым 26-летний ранее неоднократно судимый житель Пензы признан виновным в убийстве 17-летней знакомой, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 месяца 12 дней», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, как установлено при рассмотрении уголовного дела, вечером 10 октября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке пятого этажа у квартиры общей знакомой на улице Рахманинова, в ходе ссоры с несовершеннолетней девушкой с силой толкнул ее рукой в область груди, отчего она упала с высоты более 13 метров в проем между лестничных маршей на первый этаж.

«От полученных в результате падения травм девушка скончалась на месте происшествия», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчина признал вину частично, утверждая, что не желал наступления смерти девушки.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что злоумышленник ранее неоднократно угрожал девушке в переписке в социальной сети из-за ревности», — указано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, предлагая полностью оправдать своего подзащитного, однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, а жалобу адвоката — без удовлетворения.