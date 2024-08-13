В Лунинском районе 14-летняя девочка подозревается в краже более 270 тыс. рублей с чужого банковского счета Криминал

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. 14-летняя жительница Лунинского района Пензенской области подозревается в краже более 270 тыс. рублей с чужого банковского счета. Это следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, несовершеннолетняя периодически приходила домой к местной жительнице рабочего поселка Лунино пенсионного возраста для оказания ей помощи по хозяйству, где познакомилась с потерпевшей — сестрой женщины. В период с февраля по июль 2024 года несовершеннолетняя, используя мобильный телефон потерпевшей, систематически переводила с ее банковского счета на свой денежные средства. В общей сложности она похитила у женщины более 270 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая тратила деньги на личные нужды.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи, закрепление доказательственной базы, принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба», — поясняется в тексте.