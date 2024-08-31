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Две медсестры предстанут перед судом по обвинению в причинении ребенку смерти по неосторожности

11:09 | 31.08.2024 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух медсестер в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке, которая ехала в поезде «Тюмень — Адлер» в составе организованной группы.

Две медсестры предстанут перед судом по обвинению в причинении ребенку смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 декабря прошлого года в поезд по маршруту «Тюмень — Адлер» осуществлена посадка организованной группы детей с сопровождающими лицами, включая двух медицинских сестер. На следующий день 12-летняя девочка, находившаяся в составе этой группы, обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство. Состояние девочки постепенно ухудшалось, на территории Пензенской области в пути следования поезда несовершеннолетней была вызвана скорая медицинская помощь. Прибывшей бригадой медицинских работников зафиксирована смерть потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия было установлено, что медицинские сестры, сопровождавшие детей, должным образом наблюдение за больной не осуществляли, адекватно не оценили тяжесть состояния ребенка, не заподозрив наличие у девочки острого респираторно-вирусного заболевания, в связи с чем не приняли должных мер к ее лечению и госпитализации.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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