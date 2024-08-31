Две медсестры предстанут перед судом по обвинению в причинении ребенку смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 31 августа 2024. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух медсестер в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке, которая ехала в поезде «Тюмень — Адлер» в составе организованной группы.

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«По данным следствия, 19 декабря прошлого года в поезд по маршруту «Тюмень — Адлер» осуществлена посадка организованной группы детей с сопровождающими лицами, включая двух медицинских сестер. На следующий день 12-летняя девочка, находившаяся в составе этой группы, обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство. Состояние девочки постепенно ухудшалось, на территории Пензенской области в пути следования поезда несовершеннолетней была вызвана скорая медицинская помощь. Прибывшей бригадой медицинских работников зафиксирована смерть потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия было установлено, что медицинские сестры, сопровождавшие детей, должным образом наблюдение за больной не осуществляли, адекватно не оценили тяжесть состояния ребенка, не заподозрив наличие у девочки острого респираторно-вирусного заболевания, в связи с чем не приняли должных мер к ее лечению и госпитализации.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.