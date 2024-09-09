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Житель Пензенской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму

09:20 | 09.09.2024 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензенской области 1997 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

Житель Пензенской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник, являясь приверженцем праворадикальных взглядов, в одном из интернет-мессенджеров публично призывал к насильственным действиям в отношении группы, выделенной по признаку вероисповедания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.

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