Житель Пензенской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму Криминал

Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензенской области 1997 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

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«Установлено, что злоумышленник, являясь приверженцем праворадикальных взглядов, в одном из интернет-мессенджеров публично призывал к насильственным действиям в отношении группы, выделенной по признаку вероисповедания», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.