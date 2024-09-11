В Пензе инженер-программист осужден за использование нелицензионных компьютерных программ Криминал

Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. 47-летний инженер-программист из Пензы, который использовал нелицензионные компьютерные программы, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», приговор вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что мужчина оказывал услуги инженера-программиста одной из пензенских коммерческих компаний. Не имея лицензионного соглашения с правообладателем, он в период с июля 2021 [года] по апрель 2023 года в целях минимизации затрат компании незаконно скачал с сайта в сети интернет экземпляры контрафактных программ для ЭВМ. Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Зная, что программные продукты являются дорогостоящими, он решил скачать их бесплатно», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также был удовлетворен гражданский иск правообладателя о взыскании с программиста компенсации причиненного материального ущерба в размере 4 млн. 487 тыс. 100 рублей.

«Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, настаивая на уменьшении размера причиненного ущерба. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — говорится в тексте.