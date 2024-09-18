Жительница Каменки перевела на чужие счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. 48-летняя жительница Каменки Пензенской области перевела на неизвестные банковские счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонил незнакомец, который предложил ей дополнительный заработок путем инвестирования и пояснил, что для участия в биржевых торгах необходимо зачислить деньги на счета.

«Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявительница перечислила почти 700 тыс. рублей на указанные собеседником банковские счета. Однако после перевода денег связь с собеседником прервалась. Гражданка поняла, что стала жертвой обмана. О подобных способах совершения преступлений потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».