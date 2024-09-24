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Глава Бессоновского района незаконно организовал передачу 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их переоформления в свою пользу — ФСБ

14:27 | 24.09.2024 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу без проведения конкурсных процедур с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Глава Бессоновского района незаконно организовал передачу 8 земельных участков подконтрольному лицу с целью их переоформления в свою пользу — ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность главы Бессоновского района. [...] В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый незаконно организовал передачу в собственность 8 земельных участков подконтрольному лицу без проведения конкурсных процедур с целью их дальнейшего переоформления в свою пользу», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в сообщении.

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