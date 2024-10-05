Мошенники выманили у жительницы Пензенского района более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области лишилась более 1 млн. рублей, став жертвой мошенничества.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала с ней по телефону связалась женщина, которая представилась директором заведения, где ранее работала потерпевшая.

«Звонившая сообщила, что в настоящее время в отношении нее проводится проверка. Через некоторое время потерпевшей позвонил якобы сотрудник, который проводит проверку, и пояснил, что со счета заявительницы были сняты денежные средства для финансирования запрещенных организаций», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что злоумышленник убедил собеседницу в необходимости перечисления своих сбережений на «безопасный счет».

«Затем на телефон потерпевшей позвонила женщина, [...] следуя инструкциям которой, заявительница через кассира банка сняла со своего счета 700 тыс. рублей и перечислила их на указанный злоумышленниками счет», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что после этого мошенники под надуманными предлогами продолжили выманивать деньги у женщины, которая в итоге перевела злоумышленникам более 1 млн. рублей.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», — указано в пресс-релизе.