В Пензенской области вынесен приговор медсестрам, по вине которых погибла 12-летняя девочка Криминал

Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Колышлейский районный суд Пензенской области признал двух медсестер виновными в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке, которая ехала в поезде «Тюмень — Адлер» в составе организованной группы, и назначил им наказание в виде двух лет ограничения свободы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры Пензенской области, 19 декабря 2023 года группа детей с сопровождающими лицами, включая двух медсестер, возвращалась на поезде из Тюменской области с отдыха; утром следующего дня 12-летняя участница группы обратилась к одной из медсестер с жалобами на плохое самочувствие, в ходе осмотра у ребенка была выявлена повышенная температура, в связи с чем выдана таблетка жаропонижающего препарата, иных мер к лечению принято не было.

«Состояние здоровья девочки ухудшалось, она потеряла сознание. В пути следования поезда через Пензенскую область была вызвана скорая медицинская помощь на станцию железнодорожного вокзала рабочего поселка Колышлей. Около 19.00 того же дня фельдшер скорой медицинской помощи констатировал смерть ребенка. [...] Сопровождавшие группу детей медицинские сестры, имевшие соответствующее образование и стаж работы по специальности, проявили преступную небрежность, не предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, не осуществили должное наблюдение за больной девочкой, не оценили тяжесть ее состояния, не заподозрили наличие острого респираторно-вирусного заболевания, не назначили противовирусную терапию, не предприняли своевременных мер к госпитализации ребенка», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что с момента установления у девочки высокой температуры до потери сознания поезд проехал не менее 53 станций с 24 остановками.

«Подсудимые вину признали. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил подсудимых к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.